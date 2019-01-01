В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Чтобы уменьшить число распадающихся семейных пар, в России необходимо усложнить бракоразводный процесс. Как пишет News.ru, к такому выводу пришёл депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. С соответствующей инициативой он намерен обратиться к Дмитрию Медведеву.

Петров высказал идею о том, что для желающих развестись необходимо установить «санитарную паузу» длиной 2-3 месяца. В течение этого времени люди, находящиеся в шаг от краха брака, могут проанализировать ситуацию и принять верное решение. Для пар, у которых есть дети, паузу предлагают увеличить до полугода. Кроме того, супруги должны будут подтвердить свое намерение два раза — после подачи заявления и после окончания срока паузы.

Кроме того, Петров предложил подключить к работе с парами психолога, который сможет помочь сохранить ячейку общества.

Между тем, преодолеть разлад в семейной жизни не удалось и знаменитой британской певице Адель, которая разводится со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом в конце апреля сообщило агентство The Associated Press.

Представители 30-летней исполнительницы подтвердили эту информацию. Они также отметили, что супруги намерены продолжать совместно воспитывать общего сына Анджело, которому сейчас шесть лет. О причине развода ничего не сообщается.

Адель и Саймон начали встречаться в конце 2011 года, пишет НСН.

