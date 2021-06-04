В России хотят огранизовать платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире высокий запрос на российскую вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранных граждан - «с учётом требований по безопасности и санитарному контролю».
Кроме того, российский лидер обратил внимание на вакцинацию от COVID-19 приезжающих в страну трудовых мигрантов и поручил правительству, региональным властям и бизнесу отработать данный вопрос.
Ранее Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» признана самым безопасным препаратом, сообщает RT. По его словам, не зафиксировано ни одного летального исхода от применения данного препарата.
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