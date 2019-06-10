В России хотят изменить принцип установки дорожных камер

В России могут начать устанавливать дорожные камеры в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, разработанную ведомством методику уже направили на согласование заинтересованным структурам.

Между тем, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил изданию, что четкие правила установки комплексов видеофиксации хотят закрепить и на федеральном уровне законодательства. По его словам, «всё должно быть расписано», включая расстояние, на которых ставятся камеры, и их количество, передает РЕН ТВ.