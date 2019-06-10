В России хотят изменить принцип установки дорожных камер
В России могут начать устанавливать дорожные камеры в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, разработанную ведомством методику уже направили на согласование заинтересованным структурам.
Между тем, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил изданию, что четкие правила установки комплексов видеофиксации хотят закрепить и на федеральном уровне законодательства. По его словам, «всё должно быть расписано», включая расстояние, на которых ставятся камеры, и их количество, передает РЕН ТВ.
Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил «РИА Новостям», что закон об агрегаторах такси вступит в силу уже в текущем году. Законопроект дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя. Сверх нормы работать будет запрещено, сообщил Москвичев. Каждую машину такси также предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля маршрута. Кроме того, будет введена персональная карта водителя, в которой будет фиксироваться история его работы в такси.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов. Чем ниже тариф, тем дольше вынужден работать водитель, чтобы компенсировать потерю дохода, отметил эксперт.
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