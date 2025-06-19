В России двух граждан Марокко арестовали за незаконное пересечение госграницы

Суд в Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко, подозреваемых в пересечении границы РФ без надлежащего разрешения, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом заявили в пресс-службе Петуховского районного суда.

По данным правоохранителей, двое мужчин прошли пешком с территории Казахстана в Россию в обход пунктов пропуска через государственную границу, не пройдя пограничный контроль, в Петуховском муниципальном округе. Суд рассмотрел ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.

«Приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года», - указали в учреждении.

В суде отметили, что у граждан Марокко нет постоянного места жительства и регистрации в РФ, и на свободе они могут скрыться от правоохранителей.

Ранее пограничники РФ задержали пять иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в Ленинградской области и сбежать в Финляндию, пишет 360.ru.

