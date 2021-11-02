В России более четверти населения привились от гриппа

В России более 38 миллионов человек привились от гриппа, что составляет более 26% от общей численности населения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что ведомство ведет мониторинг за иммунизацией населения против гриппа, на сегодняшний день в 57 субъектах страны превышены пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее в ВОЗ рассказали, как необходимо ревакцинироваться людям с пониженным иммунитетом.

Эпидемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам ревакцинация должна осуществляться спустя 6 месяцев.

