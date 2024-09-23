В России более 5 млн человек внесли данные в приложение «Госуслуги Авто»

Свыше 5 млн граждан внесли данные своих водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств в приложение «Госуслуги Авто». Об этом заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков на пленарном заседании форума «Цифровая транспортация»

«У нас есть приложение "Госуслуги Авто". Более 5 млн человек завели туда свои СТС и водительские удостоверения», — указал замминистра.

Цветков напомнил, что на портале госуслуг доступны около 20 сервисов от Минтранса, услуги Росморречфлота, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора, Ространснадзора.

Приложение «Госуслуги Авто» запустили в январе прошлого года, с его помощью можно в том числе предъявить цифровую копию водительских прав.

Между тем на портале «Госуслуги» начали работу сервисы для помощи жителям Курской области, пишет Ura.ru.

