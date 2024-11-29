В России 83 млн человек прошли профилактические медосмотры
Более 83 млн человек прошли профилактические медицинские мероприятия в России в 2024 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Только за 10 месяцев этого года профилактические мероприятия прошли более 83 млн человек... С начала года диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин, прошли уже более 3 млн человек», — рассказал Мурашко в приветствии XV Всероссийскому конгрессу пациентов.
Как отметил глава Минздрава, за последние пять лет была существенно укреплена материально-техническая база первичного звена здравоохранения, сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, онкологической службы. Мероприятиями модернизации охвачен каждый третий объект первичного звена из более чем 20 тысяч. К 2030 году в России планируют модернизировать свыше 29,9 тысячи объектов.
Ранее Минздрав расширил программу профилактических медосмотров в РФ, включив в нее исследования на гепатит С, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru