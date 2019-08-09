В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки с 1 января 2020 года

Согласно поправкам в закон, появятся ограничения для рыболовов-любителей на использование сетей, подводную охоту и на суточный вылов рыбы. Как пишет РБК, новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Отмечается, что нормы вылова в сутки для каждого региона будут свои. Так, например, в российской столице и области суточная норма составит три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков общим весом не более 5 кг.



Кроме того, сети при любительской рыбалке запретят не везде. В районах Дальнего Востока, Севера и Сибири сети можно будет использовать. Это связано с тем, что в этих регионах рыбалка для многих местных жителей является основным источником пропитания.

