В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаев листериоза в России
В России встречаются единичные случаи заболеваемости листериозом. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заболеваемость находится на низком уровне - 0,07 на 100 тысяч населения.
Отмечается, что в 2023 году подразделения Роспотребнадзора исследовали 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. 4% проб не соответствовали гигиеническим нормам.
Ранее в 12 американских штатах произошла вспышка листериоза. Двое заболевших скончались.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что к новой пандемии могут привести птичий грипп и оспа обезьян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru