В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаев листериоза в России

По данным ведомства, заболеваемость находится на низком уровне - 0,07 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что в 2023 году подразделения Роспотребнадзора исследовали 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. 4% проб не соответствовали гигиеническим нормам.

Ранее в 12 американских штатах произошла вспышка листериоза. Двое заболевших скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что к новой пандемии могут привести птичий грипп и оспа обезьян, передает «Радиоточка НСН».

