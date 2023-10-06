В Роспотребнадзоре назвали способ борьбы с клопами
В Роспотребнадзоре рекомендуют внимательно осматривать постель при заселении в гостиницу и отказаться от проживания при возникновении подозрения на наличие клопов, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, паразитов можно привезти из отелей. В борьбе с ними помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели. Роспотребнадзор советует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, периодически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.
Ранее туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году
- СМИ: глава Евросовета и председатель ЕК поскандалили из-за Украины
- В Роспотребнадзоре назвали способ борьбы с клопами
- СМИ: Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином
- В NASA не намерены отказываться от полетов на российских «Союзах»
- Развожаев: в Севастополе отражают атаки безэкипажных морских катеров
- Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября
- СМИ: власти США больше не требуют от Конгресса $24 млрд для Украины
- Путин рассказал, когда завершится спецоперация
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в бассейне в Кстове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru