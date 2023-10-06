В Роспотребнадзоре назвали способ борьбы с клопами

По данным ведомства, паразитов можно привезти из отелей. В борьбе с ними помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели. Роспотребнадзор советует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, периодически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Ранее туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

