В Роспотребнадзоре назвали способ борьбы с клопами

В Роспотребнадзоре рекомендуют внимательно осматривать постель при заселении в гостиницу и отказаться от проживания при возникновении подозрения на наличие клопов, сообщает ТАСС.

Ночью с фонариком. Эксперт рассказал, как искать клопов

По данным ведомства, паразитов можно привезти из отелей. В борьбе с ними помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели. Роспотребнадзор советует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, периодически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Ранее туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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