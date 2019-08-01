В Роспотребнадзоре рассказали об «идеальной» дыне

Роспотребнадзор дал рекомендации, которым необходимо следовать тем, кто хочет приобрести спелую дыню. Как пишет RT, в частности, специалисты подчёркивают, что у дыни противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой. Её твёрдость свидетельствует о том, что выбранный экземпляр будет незрелым. Также залогом спелости дыни является её аромат. В том случае, если запаха нет, плод покупать не стоит. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что при щелчке по дыне звук должен быть глухим.

А вот в случае с арбузом, при ударе по нему согнутым пальцем, должен раздаться умеренно звонкий звук. Если же сжать ягоду вдоль продольной оси, то должен быть слышен слабый хруст. Также при ударе ладонью зрелый арбуз должен завибрировать.

Ранее НСН писала, что власти столицы намерены ужесточить штрафы для нелегальных торговцев арбузами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, подчеркнув, что их размер может вырасти до 30 тысяч рублей. Кроме того, глава ведомства рекомендовал жителям Москвы покупать бахчевые только в официально разрешенных местах.

