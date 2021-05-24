В Роспотребнадзоре рассказали о происхождении продуктов уличных торговцев

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала о происхождении продуктов, реализующихся на улице.



По словам Раевой, нередко продукты попадают на уличную продажу после того, как не прошли лабораторного контроля по радиологическим, микробиологическим показателям. Она отметила, что, как правило, из большой партии, в «брак» попадают небольшое количество продуктов.

Сотрудник Роспотребнадзора предупредила, что покупка продуктов у несанкционированных уличных торговцев может быть опасна для здоровья. Как она заявила в эфире «Радио 1», неизвестность животных, от которых была получена продукция, несет в себе определенный риск из-за возможных инфекций.

