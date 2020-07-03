В Роспотребнадзоре предупредили о риске пандемии нового свиного гриппа

Новый штамм свиного гриппа G4 EA H1N1, обнаруженный в Китае, чрезвычайно заразен и имеет высокий потенциал для распространения среди людей. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаила Лебедева.

По его словам, исследования показали, что вирус может передаваться воздушно-капельным путём и проникать в клетки лёгких. Не исключено пандемическое распространение инфекции, если не отслеживать его циркуляцию среди животных и не обследовать сотрудников свиноферм, предупредил Лебедев.

Иммунитет к сезонному гриппу не защитит от нового штамма инфекции, говорит специалист. По его словам, новый вирус может вызывать более тяжёлые симптомы, чем при других видах гриппа.

Между тем, свидетельств о передаче гриппа G4 EA H1N1 от человека к человеку пока нет.

