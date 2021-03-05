В Рособрнадзоре рассказали об изменении ЕГЭ в будущем

Единый государственный экзамен в нынешнее десятилетие будет приобретать другую форму. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он добавил, что в связи с цифровизацией «к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру».

Министр подчеркнул, что полный отказ от ЕГЭ не планируется.





