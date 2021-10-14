В Рособрнадзоре предложили вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предложила вернуть отмененную в нынешнем году сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовой математике как обязательного предмета для выпускников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции в ТАСС по актуальным вопросам экзаменационной кампании текущего учебного года.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз», — рассказал Музаев.

Руководитель Рособрнадзора объяснил, что остальные школьники, выбравшие математику для поступления в вуз, получат аттестат, «если будут иметь положительный результат».

Между тем Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали проект расписания проведения ЕГЭ и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году, напоминает RT. Досрочная сдача ЕГЭ пройдет 21 марта-15 апреля, ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая. Основной этап сдачи единых экзаменов запланирован на 27 мая-2 июля, основных госэкзаменов — с 20 мая по 2 июля.

