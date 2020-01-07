В Росгвардии рассказали, сколько у россиян оружия

Зарегистрированным оружием в России владеют почти 4 миллиона россиян. Им принадлежит 6,6 миллионов единиц оружия. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия, а всего на учете в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия», - рассказали в ведомстве.