В Риге мужчину оштрафовали за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой
Полиция Риги оштрафовала на €250 мужчину, гулявшего по городу в шапке-ушанке и с георгиевской лентой. Об этом сообщает Delfi.
Портал отмечает, что в минувшую субботу в полицию обратился местный житель и сообщил, что по микрорайону Зиепниеккалнс ходит «мужчина с символикой тоталитарного режима». Прибывшие на место правоохранители увидели подходящего под описание человека, который гулял с собакой. На голове у мужчины была ушанка с «с серпом, молотом и пятиконечной звездой», на груди — георгиевская лента.
В разговоре с полицейскими «нарушитель» отказался снять символику; после правоохранители вызвали службу неотложной помощи. Однако медики, проведя осмотр, решили, что госпитализация мужчине не требуется, отмечает телеканал «360».
Против любителя «тоталитарной символики» возбудили дело об административном правонарушении, мужчине придется выплатить штраф в €250.
В Латвии с 2021 года запрещено публичное ношение георгиевских лент, напоминает Газета.ру.
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