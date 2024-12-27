В РФ зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

Лекарство для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)» зарегистрировали в России. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

«ФМБА... получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья», — отметили в ведомстве.

Средство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде. «Ракурс (223Ra)» уничтожает метастазы в костях, позволяя пациенту с раком предстательной железы продлить жизнь на фоне диагноза, и воздействует на болевой синдром, предоставляя возможность отказаться от обезболивающих.

Как отметили в ФМБА, препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей в случае других локализаций опухолевого процесса.

Ранее в России разработали вакцину от рака «ЭнтероМикс», запланированы клинические исследования препарата. В них смогут принять участие мужчины и женщины 18-75 лет с подтвержденным диагнозом, пишет Ura.ru.

