В РФ зарегистрировали отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых

Входящий в «Ростех» холдинг «Нацимбио» зарегистрировал первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка у взрослых. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что холдинг получил регистрационное удостоверение Минздрава на препарат аАКДС-М. Одна доза вакцины может защитить человека от коклюша, дифтерии и столбняка на 10 лет. Действующее вещество в препарате - комплекс антигенов возбудителей этих заболеваний.

Клинические исследования вакцины проводили на базе десяти российских научных центров при участии 436 добровольцев 18-60 лет. Через месяц после получения препарата у большинства участников выявили защитный титр антител к дифтерии, столбняку, коклюшу. Переносимость вакцины оценивают как хорошую и очень хорошую. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены клинические исследования с участием детей.

По словам замгендиректора «Ростеха» Александра Назарова, сейчас производственные мощности позволяют выпускать до 5 млн доз вакцины в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года госкорпорация сможет закрыть текущие потребности рынка.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что в РФ создали вакцину от лихорадки Денге, начаты клинические исследования, напоминает Ura.ru.

