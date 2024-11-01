В РФ заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО
Систему бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции запустили во всех регионах России с 1 ноября. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в стране ввели единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО.
«Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде», — указано в сообщении.
Получить документ можно в любом МФЦ во всех регионах России, также справку участника СВО можно будет оформить в филиалах фонда «Защитники Отечества». Кроме того, получить справку и меры соцподдержки смогут члены семьи военных.
В октябре правительство РФ установило единый образец справки об участии в СВО, напоминает RT. С помощью документа военнослужащие смогут воспользоваться мерами поддержки в регионах.
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