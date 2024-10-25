В РФ заболеваемость и смертность от туберкулеза достигли исторических минимумов
Заболеваемость туберкулезом в России, а также смертность от этой болезни достигли исторических минимумов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает пресс-служба Минздрава.
Как отметил глава ведомства, ситуацию удалось улучшить за последние 20 лет благодаря успешной реализации госпрограмм по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями. Так, количество случаев туберкулеза в стране снизилось в три раза, смертность — в шесть раз.
«В настоящее время показатели заболеваемости и смертности... находятся на исторических минимумах за весь период наблюдения», — подчеркнул Мурашко.
Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможном появлении вакцины для защиты от туберкулеза уже в следующем году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru