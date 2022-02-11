В РФ могут установить общие габариты ручной клади в самолетах
Общественники попросили Министерство транспорта России законодательно закрепить минимальный размер провоза ручной клади в самолетах, сообщают «Известия».
Речь идет о 100 см по сумме трех измерений. Об этом говорится в письме Общероссийского объединения пассажиров в Минтранс.
В настоящее время у российских авиаперевозчиков этот параметр может составлять от 90 до 120 см. При этом в законе установлен только минимальный размер по весу ручной клади в пять килограммов, но не по габаритам.
В случае одобрения инициативы минимум 11 компаниям придется пересмотреть свои правила провозки ручной клади.
Напомним, год назад «Аэрофлот» предложил Министерству транспорта уменьшить размеры багажа, который можно проводить бесплатно.
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