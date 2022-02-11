В РФ могут установить общие габариты ручной клади в самолетах

Речь идет о 100 см по сумме трех измерений. Об этом говорится в письме Общероссийского объединения пассажиров в Минтранс.

В настоящее время у российских авиаперевозчиков этот параметр может составлять от 90 до 120 см. При этом в законе установлен только минимальный размер по весу ручной клади в пять килограммов, но не по габаритам.

В случае одобрения инициативы минимум 11 компаниям придется пересмотреть свои правила провозки ручной клади.

Напомним, год назад «Аэрофлот» предложил Министерству транспорта уменьшить размеры багажа, который можно проводить бесплатно.

