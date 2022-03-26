В РФ горнолыжный сезон в этом году завершится позже

Горнолыжный сезон в РФ в текущем году продлится дольше обычного. Об этом сообщил научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что обычно сезон завершается на Кавказе в конце марта, а в этом году продержится до первой декады апреля.

Вильфанд пояснил, что это связаны с большими объёмами выпавшего снега. Он не исключил, что сезон может продлиться и дольше.

