В РФ горнолыжный сезон в этом году завершится позже

Горнолыжный сезон в РФ в текущем году продлится дольше обычного. Об этом сообщил научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что обычно сезон завершается на Кавказе в конце марта, а в этом году продержится до первой декады апреля.

Вильфанд пояснил, что это связаны с большими объёмами выпавшего снега. Он не исключил, что сезон может продлиться и дольше.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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