В РФ горнолыжный сезон в этом году завершится позже
26 марта 202200:57
Горнолыжный сезон в РФ в текущем году продлится дольше обычного. Об этом сообщил научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Метеоролог отметил, что обычно сезон завершается на Кавказе в конце марта, а в этом году продержится до первой декады апреля.
Вильфанд пояснил, что это связаны с большими объёмами выпавшего снега. Он не исключил, что сезон может продлиться и дольше.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru