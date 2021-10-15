В РАН назвали способ улучшить демографию в России

Демографическую ситуацию в стране может решить миграционный прирост. Об этом «Радио 1» заявила главный научный сотрудник Института социологии РАН и доктор социологических наук Владимир Мукомель.

По его словам, только стимулированием рождаемости нельзя решить проблему убыли населения.

«Даже по высокому варианту рождаемость не может обеспечить естественный прирост. По сути дела, для стабилизации численности населения нам необходимо, чтобы миграционный приток был всегда положительным», - объяснил специалист.

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от того, где они родились. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

