В рамках конгресса «Национальное здравоохранение 2023» московские медучреждения посетили 300 экспертов

Министры здравоохранения регионов, главврачи больниц и поликлиник посетили шесть ведущих медорганизаций Москвы. Они высоко оценили столичный опыт и уникальные стандарты оказания медпомощи, сказала Ракова.

«Мы будем рассказывать и представлять свои практики, которые позволяют развиваться городскому здравоохранению и успешно справляться с вызовами, которые представляют нам сегодняшняя жизнь», - отметила заммэра.

Она напомнила, что Москва внедряет новые стандарты поликлинической и экстренной медпомощи. Завершается формирование нового каркаса онкологической помощи.

Участники экскурсий посетили новый флагманский центр больницы №15 имени О.М. Филатова, Центр амбулаторной онкологической помощи ММКЦ «Коммунарка», станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, городскую поликлинику №68 и детскую поликлинику №38, Центр диагностики и телемедицины.



Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в 2023 году в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения.

