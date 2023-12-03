В рамках конгресса «Национальное здравоохранение 2023» московские медучреждения посетили 300 экспертов
Около 300 экспертов со всей страны посетили ведущие медицинские учреждения Москвы в рамках второго конгресса «Национальное здравоохранение 2023», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Министры здравоохранения регионов, главврачи больниц и поликлиник посетили шесть ведущих медорганизаций Москвы. Они высоко оценили столичный опыт и уникальные стандарты оказания медпомощи, сказала Ракова.
«Мы будем рассказывать и представлять свои практики, которые позволяют развиваться городскому здравоохранению и успешно справляться с вызовами, которые представляют нам сегодняшняя жизнь», - отметила заммэра.
Она напомнила, что Москва внедряет новые стандарты поликлинической и экстренной медпомощи. Завершается формирование нового каркаса онкологической помощи.
Участники экскурсий посетили новый флагманский центр больницы №15 имени О.М. Филатова, Центр амбулаторной онкологической помощи ММКЦ «Коммунарка», станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, городскую поликлинику №68 и детскую поликлинику №38, Центр диагностики и телемедицины.
Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в 2023 году в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru