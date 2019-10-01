В рамках фестиваля «Золотая осень» пройдет более тысячи мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на городские площадки фестиваля «Золотая осень». Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии по итогам президиума правительства столицы под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что в этом году гастрономический фестиваль «Золотая осень» охватит свыше полутора тысяч площадок по всей Москве.

«1 октября 2019 г. Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о проведении гастрономического фестиваля «Золотая осень». Традиционный осенний гастрономический праздник – фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 4 по 13 октября 2019 г. Фестиваль охватит свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 – в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1 тыс. 386 сетевых магазинов», говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой организована совместно с министерством сельского хозяйства РФ.

В материалах пресс-службы к заседанию правительства также указывается, что культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. Всего – более 1 000 мероприятий.

Полное расписание всех мероприятий доступно на официальном портале мэра и правительства Москвы.

