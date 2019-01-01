В рамках Дня московского транспорта состоится ночной велофестиваль

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование Дня московского транспорта. Он будет отмечаться 13 июля. По оценкам, в праздновании примут участие более 100 тысяч человек.

«День московского транспорта установлен законом города Москвы «О праздниках Москвы» в 2017 года. Празднование приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в Москве - конки (7 июля 1872 г.).

День московского транспорта является профессиональным праздником свыше 170 тыс. работников столичного Транспортного комплекса - сотрудников Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других транспортных организаций.

Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк «Зарядье».

Подробнее о программе празднования Дня московского транспорта можно узнать на сайте www.transport.mos.ru.

