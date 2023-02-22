В районе Выхино-Жулебино выставили на торги 144 машино-места

144 парковочных места на трех многоуровневых наземных стоянках выставили на городские торги в районе Выхино-Жулебино. Как рассказал глава Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков, все стоянки находятся на Привольной улице, которая соединяет Новорязанское шоссе и Лермонтовский проспект. Площадь предлагаемых объектов варьируется от 12 до 19 квадратных метров. Торги на право приобретения машино-мест пройдут в марте на электронной площадке «Росэлторг». Прием заявок завершится в период с 1 по 15 марта, а сами торги пройдут с 3 по 17 марта. Принять участие в них могут все желающие.

