В Раде поддержали закон о выходе Украины из московского часового пояса
Депутаты украинской Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект об исчислении времени, согласно которому будет внедрено понятие единого киевского времени и отменен сезонный перевод часов. Об этом сообщает пресс-служба парламента Украины.
Как уточняет документ, киевское время на час отличается от московского и действует также в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), отмечают Известия.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение на всей территории Украины единого времени позволит «укрепить вопросы позиции безопасности» и защитить территориальную целостность, сообщает «Свободная пресса».
Автор инициативы — вице-спикер парламента, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук — предложил отменить сезонный перевод часов в октябре прошлого года. Парламентарий отмечал, что на Украине нет закона, регулирующего порядок исчисления времени, а сезонный перевод часов осуществляется в соответствии с постановлением от 1996 года.
По мнению Стефанчука, новый проект закона восполнит необходимую нормативную базу, а также поможет Киеву бороться с российским влиянием и поспособствует евроинтеграции.
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