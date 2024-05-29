В работе системы Starlink произошел массовый сбой
Сбой произошел в работе глобальной спутниковой системы связи Starlink в некоторых странах.
По данным портала Downdetector, неполадки начались около 04:07 мск. На проблемы со Starlink жаловались пользователи из США, Канады, Великобритании, Австралии, Германии, Новой Зеландии, Мексики, пишет 360.ru. Юзеры заявляли, что в работе интернета и сайта возникли сбои. В Starlink подтверждали проблемы и отмечали, что активно работают над их решением.
Позже система связи заявила об устранении сбоя.
«Проблема с подключением полностью решена», — указано в сообщении на странице Starlink в социальной сети X.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru