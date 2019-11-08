В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл масштабный сбой

Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» столкнулись со сложностями в его работе. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 по Москве.

В частности, проблемы фиксировались при входе приложение, а также проведении операций в банкоматах и отделениях кредитной организации.

Отметим, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.