В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл масштабный сбой
Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» столкнулись со сложностями в его работе. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 по Москве.
В частности, проблемы фиксировались при входе приложение, а также проведении операций в банкоматах и отделениях кредитной организации.
Отметим, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.
В конце октября стало известно, что о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По имеющимся данным, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Он находился в Волгограде и действовал в сети под псевдонимом «Антон 2131». Мужчина доставлен в полицию. В отношении него возбуждено головное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Ранее Сбербанк сообщил, что признаёт утечку личных данных клиентов - она коснулась примерно 200 человек, подчёркивает Свободная пресса.
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