В работе «Ростелекома» произошел сбой

Жалобы на работу «Ростелекома» начали поступать от абонентов оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком"», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на инфраструктуре компании мог произойти сбой.

По данным портала «Сбой.рф», на проблемы в работе оператора жалуются в ряде регионов, больше всего обращений — в Москве, Нижегородской, Ульяновской, Новосибирской областях.

Ранее в России произошли сбои в работе чат-бота DeepSeek, напоминает RT.

