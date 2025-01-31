В работе «Ростелекома» произошел сбой
Жалобы на работу «Ростелекома» начали поступать от абонентов оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
«С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком"», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на инфраструктуре компании мог произойти сбой.
По данным портала «Сбой.рф», на проблемы в работе оператора жалуются в ряде регионов, больше всего обращений — в Москве, Нижегородской, Ульяновской, Новосибирской областях.
Ранее в России произошли сбои в работе чат-бота DeepSeek, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru