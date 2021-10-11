В работе Instagram вновь зафиксирован сбой

Неполадки в работе социальной сети Instagram наблюдаются в нескольких странах. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.



Большинство жалоб исходит от пользователей в США и Германии. Они сообщают о проблемах с работой приложений и загрузкой новостной ленты.



Масштабный сбой произошёл в работе Facebook 4 октября. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались полностью недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов.

После масштабного сбоя о сбое в Instagram сообщалось также 7 октября.