В работе Instagram вновь зафиксирован сбой
Неполадки в работе социальной сети Instagram наблюдаются в нескольких странах. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.
Большинство жалоб исходит от пользователей в США и Германии. Они сообщают о проблемах с работой приложений и загрузкой новостной ленты.
Масштабный сбой произошёл в работе Facebook 4 октября. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались полностью недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов.
После масштабного сбоя о сбое в Instagram сообщалось также 7 октября.
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