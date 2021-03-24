В работе Instagram произошел сбой
24 марта 202121:49
Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе социальной платформы.
Информация о неполадках появилась на сайте Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов. Отмечается, что проблемы в работе соцсети есть в США, Англии, Канаде и ряде страны Европы.
Большинство сообщений о проблемах поступает от пользователей сети в США. В частности, они называют проблемы с обновлением ленты новостей, входом на свою страницу и просмотром историй.
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24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru