В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе социальной платформы.

Информация о неполадках появилась на сайте Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов. Отмечается, что проблемы в работе соцсети есть в США, Англии, Канаде и ряде страны Европы.

Большинство сообщений о проблемах поступает от пользователей сети в США. В частности, они называют проблемы с обновлением ленты новостей, входом на свою страницу и просмотром историй.





