В работе Instagram произошел очередной сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Как пишет ТАСС, это следует из информации, размещённой на сайте Downdetector.com. Отмечается, что сбоях заявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы испытывают также пользователи из Китая и США , а также Германии, Великобритании, Италии и Швеции.

У 75% пользователей возникли проблемы с загрузкой. При этом войти в соцсеть не могут 16%.

В прошлый раз сбой работе Instagram был зафиксирован 14 июня.

