Общество
В прошлый раз сбой работе Instagram был зафиксирован 14 июня.
В работе Instagram произошел очередной сбой
3 июля17:26
В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Как пишет ТАСС, это следует из информации, размещённой на сайте Downdetector.com. Отмечается, что сбоях заявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы испытывают также пользователи из Китая и США , а также Германии, Великобритании, Италии и Швеции.
У 75% пользователей возникли проблемы с загрузкой. При этом войти в соцсеть не могут 16%.
В прошлый раз сбой работе Instagram был зафиксирован 14 июня.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»
- «Дело Голунова»: От должности отстранён глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО
- Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
- В ТЦ Тюмени произошла стрельба
- СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море