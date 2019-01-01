Общество
Gmail (от Google Mail) — бесплатная почтовая служба от компании Google.
В работе Gmail произошел сбой
17 июня21:06
Пользователи по всему миру в понедельник вечером отмечают сбои в работе электронной почты Gmail, передает ТАСС.
Проблемы, судя по данным сервиса Downdetector, наблюдаются около часа.
Больше всего жалоб от пользователей из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России значительного числа сбоев не наблюдается.
Проблемы есть с получением сообщений, авторизацией и работой сайта.
Gmail (от Google Mail) — бесплатная почтовая служба от компании Google.
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ФОТО: flickr/Jorge Quinteros
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