В работе Gmail произошел сбой

Пользователи по всему миру в понедельник вечером отмечают сбои в работе электронной почты Gmail, передает ТАСС.

Проблемы, судя по данным сервиса Downdetector, наблюдаются около часа.

Больше всего жалоб от пользователей из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России значительного числа сбоев не наблюдается.

Проблемы есть с получением сообщений, авторизацией и работой сайта.

Gmail (от Google Mail) — бесплатная почтовая служба от компании Google.

