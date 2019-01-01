Общество
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и газовой службы, передает сайт «Подмосковье Сегодня».
В Пушкино в квартире прогремел взрыв бытового газа
21 июня21:04
Одинокая пожилая женщина забыла перекрыть газ у себя в квартире, что привело к взрыву, .
Инцидент произошел на первом этаже жилого дома на Московском проспекте.
Один из соседей пенсионерки после ЧП разводным ключом перекрыл газовую трубу. Пришлось выломать дверь, чтобы попасть в квартиру. У хозяйки жилья обгорели волосы на голове, она была госпитализирована.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и газовой службы, передает сайт «Подмосковье Сегодня».
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв Газа
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