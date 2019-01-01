Общество

В Пушкино в квартире прогремел взрыв бытового газа

21 июня21:04

Одинокая пожилая женщина забыла перекрыть газ у себя в квартире, что привело к взрыву, .

Инцидент произошел на первом этаже жилого дома на Московском проспекте.

Один из соседей пенсионерки после ЧП разводным ключом перекрыл газовую трубу. Пришлось выломать дверь, чтобы попасть в квартиру. У хозяйки жилья обгорели волосы на голове, она была госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и газовой службы, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв Газа