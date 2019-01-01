В Пушкино в квартире прогремел взрыв бытового газа

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Протокольный вопрос вылился в антироссийские выступления в Тбилиси, переросшие в беспорядки Президент Грузии винит во всем Россию В Москве не исключают спланированного характера беспорядков во время визита российской делегации Есть ли опасность для российских туристов?

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