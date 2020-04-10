В Псковской области спортклубам разрешили работать на открытом воздухе

Фитнес-клубы и спортклубы в Псковской области смогут восстановить работу при условии проведения тренировок на открытом воздухе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение приняли власти региона. Спортивные заведения, которые были временно закрыты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, могут восстановить свою деятельность уже 10 апреля. При этом разрешаются только индивидуальные, а не групповые занятия.

Также постановлением администрации региона работа разрешается организациям, выполняющим архитектурные, инженерные работы и осуществляющие кадастровую деятельность. Также работу смогут продолжить компании, оказывающие банковские услуги юридическим лица.

В регионе подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, из которых два закончились летальным исходом, еще 6 пациентов выздоровели.



