В Псковской области спортклубам разрешили работать на открытом воздухе
Фитнес-клубы и спортклубы в Псковской области смогут восстановить работу при условии проведения тренировок на открытом воздухе. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение приняли власти региона. Спортивные заведения, которые были временно закрыты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, могут восстановить свою деятельность уже 10 апреля. При этом разрешаются только индивидуальные, а не групповые занятия.
Также постановлением администрации региона работа разрешается организациям, выполняющим архитектурные, инженерные работы и осуществляющие кадастровую деятельность. Также работу смогут продолжить компании, оказывающие банковские услуги юридическим лица.
В регионе подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, из которых два закончились летальным исходом, еще 6 пациентов выздоровели.
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