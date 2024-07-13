В Псковской области подготовят ПВР для депортированных из Латвии россиян
Власти Псковской области готовят пункт временного размещения для соотечественников, которые могут быть депортированы из Латвии. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в видеообращении в Telegram.
Губернатор напомнил, что латвийский парламент принял поправки к закону об эмиграции, они обяжут россиян сдавать государственный язык для сохранения права жить в республике. Из-за этого некоторые граждане могут вернуться на историческую родину.
«Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов», —отметил Ведерников.
Он указал, что Псковская область имеет положительный опыт создания ПВР, регион принимал жителей «наших исторических территорий» и сформировал механизм адресной поддержки. Для переселенцев из Латвии выстроят работу таким же образом.
По словам губернатора, с каждым из соотечественников будут индивидуально прорабатывать вопросы трудоустройства, для специалистов востребованных специальностей попытаются найти возможности обеспечения служебным жильем. При этом власти готовы уделить особое внимание детям, при необходимости обеспечив социальную адаптацию и репетиторское сопровождение.
Ведерников подчеркнул, что в области действует госпрограмма по оказанию содействия переселению соотечественников, комплекс мер материальной поддержки, по которому можно в том числе получить матпомощь и компенсации на переезд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru