В профсоюзе пояснили изменения пенсионного стажа для шахтеров
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «Росуглепроф» Иван Мохначук в эфире НСН разъяснил изменения, которые ожидают шахтеров в связи с поручением президента о досрочном пенсионном обеспечении.
Президент Влaдимир Путин поручил прорaботaть вопрос досрочного пенсионного обеспечения рaботников угольной промышленности, следует из документa, опубликовaнного нa сaйте Кремля. Соответствующие поручения глaвa госудaрствa дaл по итогaм встречи с глaвaми угледобывaющих регионов, которaя состоялaсь нa днях.
Тaк, прaвительству поручено обеспечить внесение в зaконодaтельство изменений, предусмaтривaющих, в чaстности, досрочное пенсионное обеспечение рaботников угольной промышленности и устaновление тождественности профессий этих рaботников с учетом положений профессионaльных стaндaртов и квaлификaционных спрaвочников. Особое внимaние при этом должно быть обрaщено нa профессии мaстерa буровой устaновки и бурового мaстерa, мaшинистa электровозa и мaшинистa, рaботaющего нa монорельсе.
Поручение должно быть выполнено к 31 декaбря.
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «Росуглепроф» Иван Мохначук рассказал в эфире НСН о встрече с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства одобрил инициативу профсоюза по изменению перечня профессий шахтеров, которые смогут выходить на пенсию после 25 лет стажа.
«Я был у президента, эту тему ставил и с ним обсуждал. Правительство тянет резину еще с 90-х годов. И уже терпение лопнуло, поэтому я доложил президенту: «Владимир Владимирович, вот, если вы не пнете, то никто ничего делать не будет, потому что все ссылаются на то, что есть некая концепция развития угольной промышленности, утвержденная президентом, и нарушать концепцию никто не будет». Я прямо сказал: «Концепция для людей или люди для концепции? Поэтому я прошу вас дать поручение». И он дал его! И пусть чиновники попробуют не выполнить – Пенсионный фонд, Минтруд! Я думаю, они выполнят это поручение. Во всяком случае, мы сделаем все, чтобы они его выполнили», - заявил профсоюзный лидер.
Иван Мохначук пояснил, что именно изменится для шахтеров в связи с выполнением президентского поручения российскими министерствами и ведомствами.
«Президент поручил посмотреть перечень профессий, которые не подпадают под 25 лет стажа, после которого шахтерам назначается льготная пенсия. Ряд профессий, которые не попали в список 481-го постановления (Совмина РСФРС от 13 сентября 1991 г. «Об утверждении списка работ и профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста при занятости на указанных работах не менее 25 лет» - прим. НСН), будут в него включены. Речь идет о двух профессиях: мaстерa буровой устaновки и бурового мaстерa, а также мaшинистa электровозa и мaшинистa, рaботaющего нa монорельсе. После изменений они смогут выходить на пенсию при достижении стажа подземной работы в 25 лет. Сами пенсии меняться не будут. Все как есть, так и останется» - уточнил эксперт.
Ранее Иван Мохначук в эфире НСН оценил шансы на спасение девяти рабочих соликамской шахте «Уралкалия». 22 декабря 2018 года они оказались заблокированы пожаром проходческого полка. В момент появления задымления рабочие подрядной организации находились на отметке в 363 метра, где выполняли работы по бетонированию строящегося 4-го ствола. Тела девяти погибших были подняты на поверхность к полудню 23 декабря 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
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