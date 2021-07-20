В проекте «Московское долголетие» откроются группы, свободные от ковид

Пожилые люди, которые вакцинировались или переболели ковидом в последние шесть месяцев, смогут посещать занятия проекта «Московское долголетие» очно, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Проект предложили организовать в смешанном формате. Тем, кому нравится заниматься дистанционно, будут встречаться онлайн, остальные смогут посещать занятия на свежем воздухе.

Для посещения занятия офлайн нужно будет предъявить преподавателю группы QR-код в распечатанном или электронном виде.

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ФОТО: РИА Новости
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