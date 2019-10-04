В проекте «Активный гражданин» открылось голосование о программе реновации

В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, при помощи которого жители Москвы смогут высказаться о программе реновации. Москвичи смогут решить, нужно ли вносить изменения в ход реализации программы.

Участникам голосования предстоит оценить на четыре вопроса: оценить срок реализации программы, высказать отношение к приобретению квартиры в квартале реновации, прогнозу относительно того, как скажется программа реновации на комфорт в районе.

В последнем вопросе жителям города необходимо ответить, проживают ли они в доме, попавшем под реновацию.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году. Сейчас к нему присоединились уже 2,6 миллиона человек. За пять лет с помощью сервиса провели более четырех тысяч голосований и реализовали свыше трех тысяч решений москвичей. Горожане определяют, какие улицы и дворы необходимо благоустроить, какую программу составить для столичных праздников, а также предлагают свои идеи по развитию города.

«Активный гражданин» представляет собой онлайн-площадку для проведения голосований среди жителей Москвы. Проект был запущен пять лет назад, за это время к нему присоединились 2,6 млн граждан, которые приняли участие в 4 тысячах голосований.

Москвичи выдвигают идеи по развитию города, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников, улицы и дворы для благоустройства.

