В Припяти впервые за 33 года установили новогоднюю ёлку

26 декабря 201911:12

В покинутом украинском городе Припять впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году установили новогоднюю ёлку.

Как сообщают украинские СМИ, на открытие ёлки у дворца культуры «Энергетик» приехали бывшие жители города. Они украсили дерево новогодними игрушками и фотографиями из детства.

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ФОТО: pxhere.com
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