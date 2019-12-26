В Припяти впервые за 33 года установили новогоднюю ёлку
26 декабря 201911:12
В покинутом украинском городе Припять впервые с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году установили новогоднюю ёлку.
Как сообщают украинские СМИ, на открытие ёлки у дворца культуры «Энергетик» приехали бывшие жители города. Они украсили дерево новогодними игрушками и фотографиями из детства.
Ёлка в Припяти это то, чего нам реально не хватало. Было бы круто если бы это была реклама сталкера 2 pic.twitter.com/XKgu19N8AQ— Котопапа Артём (@ArtemArtukov) December 26, 2019
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ФОТО: pxhere.com
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