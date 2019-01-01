В Приморье началась операция по выпуску животных из «китовой тюрьмы» на свободу

Операция по выпуску косаток в естественную среду обитания из «китовой тюрьмы» началась в Приморье. Речь идет о первых двух косатках. Освобождением животных занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщил ТАСС источник. По его данным, сначала косаток отправят на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае. Это займет порядка двух дней. После этого бывших узниц выпустят в Сахалинский залив.

Между тем, в пресс-службе ВНИРО сообщили, что животных еще не вывезли и ученые в настоящее время обсуждают технические моменты освобождения, сообщает Москва 24.

Накануне суд во Владивостоке назначил штраф третьей компании-отловщику млекопитающих - ООО «Сочинский дельфинарий». Бизнесменов обвинили в нарушении правил вылова трех косаток, которых держат в «китовой тюрьме». Сумма взыскания составляет 37,6 млн рублей. Ранее на крупные суммы были оштрафованы еще две компании по аналогичному обвинению.

