В Приамурье демонтировали панно с солдатами НАТО на памятнике советским героям

В Приамурье демонтировали панно, изображающее солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны, сообщает RT.

По словам депутата Тындинского районного совета народных депутатов Валерия Ветёлкина, после демонтажа уже начались ремонтные работы. После реставрации панно на памятнике должны появиться изображения советских солдат, которые согласуют с местными жителями, отмечает телеканал «360».

Напомним, местные жители заметили на обновленном памятнике в центре поселка Дипкун изображение солдат Североатлантического Альянса с американской автоматической винтовкой М-16, пишет Ura.ru. Это вызвало возмущение не только населения, но и властей посёлка. После демонтажа Тындинская городская прокуратура начала проверку.

Добавим, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН заявил, что за такие ошибки необходимо серьезно наказывать. По его словам, это является настоящим позором для тех, кто руководил установкой памятника.



