В пресс-центре НСН обсуждают начало учебного года в условиях COVID-19
Пресс-конференция на тему: «Как коронавирус изменит школу?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» в онлайн-формате.
Её участники обсуждают нововведения, с которыми придётся столкнуться школам в новом учебном году из-за пандемии коронавируса. Эксперты расскажут, какие меры безопасности хотят видеть в школах ученики, их родители и учителя, как педагоги относятся к вакцинации против COVID-19, расскажут об обеспечении школ средствами индивидуальной защиты.
В пресс-конференции участвуют директор центра по правовой поддержке «Мама в праве» Виктория Рашина, замруководителя Московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин и член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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