В пресс-центре НСН началась пресс-конференция о безопасности путешествий в летний сезон
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»
С наступлением периода летних каникул и отпусков потоки отдыхающих на поездах и самолётах устремляются к местам долгожданного отдыха. В условиях многократно увеличившегося пассажиропотока риск происшествий также растёт. При этом задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка ложатся на плечи сотрудников транспортной полиции.
Какие самые распространённые правонарушения предотвращают транспортные полицейские в летний период на железной дороге и воздушном транспорте?
Что могут предпринять пассажиры, чтобы уберечь свой багаж и личные вещи?
Как обеспечивается безопасность несовершеннолетних пассажиров, следующих в группах, в их пути к местам отдыха и оздоровления?
Как ведётся борьба с зацеперством?
Каким образом осуществляется профилактика подросткового и детского травматизма на транспорте?
Спикер брифинга:
Начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.
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