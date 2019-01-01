В пресс-центре НСН началась пресс-конференция о безопасности путешествий в летний сезон

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

С наступлением периода летних каникул и отпусков потоки отдыхающих на поездах и самолётах устремляются к местам долгожданного отдыха. В условиях многократно увеличившегося пассажиропотока риск происшествий также растёт. При этом задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка ложатся на плечи сотрудников транспортной полиции.

Какие самые распространённые правонарушения предотвращают транспортные полицейские в летний период на железной дороге и воздушном транспорте?

Что могут предпринять пассажиры, чтобы уберечь свой багаж и личные вещи?

Как обеспечивается безопасность несовершеннолетних пассажиров, следующих в группах, в их пути к местам отдыха и оздоровления?

Как ведётся борьба с зацеперством?

Каким образом осуществляется профилактика подросткового и детского травматизма на транспорте?

Спикер брифинга:

Начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

