В Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост
Пешеходный мост со стороны Шмитовского проезда будет возведен на средства инвестора в Центральном административном округе. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
Она пояснила, что мост и эстакада будут проходить через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда. Сам пешеходный павильон будет 21 метр в длину и три метра в ширину. Также Княжевская уточнила, что протяженность эстакады не будет превышать 19 метров.
По градостроительному плану земельного участка, выпущенному Москомархитектурой, пешеходный павильон будет располагаться рядом с офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности.
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