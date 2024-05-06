В Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

Пешеходный мост со стороны Шмитовского проезда будет возведен на средства инвестора в Центральном административном округе. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что мост и эстакада будут проходить через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда. Сам пешеходный павильон будет 21 метр в длину и три метра в ширину. Также Княжевская уточнила, что протяженность эстакады не будет превышать 19 метров.

По градостроительному плану земельного участка, выпущенному Москомархитектурой, пешеходный павильон будет располагаться рядом с офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности.

