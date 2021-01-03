В праздничные дни в московском транспорте усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале.
Это связано с новогодними праздниками. В вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, сотрудников правоохранительных органов и кинологов с собаками. Отмечается, что пассажиров могут останавливать в зоне досмотра.
Меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли без происшествия, отмечает департамента транспорта.
Напомним, поездки в общественном транспорте Москвы со 2 января подорожали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.
Разовый билет «Единый», популярный у приезжих и туристов, подорожал с 57 до 60 рублей, а на две поездки - со 114 до 120 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- В праздничные дни в московском транспорте усилили меры безопасности
- В Мексике после прививки вакциной Pfizer госпитализирована врач
- Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2» из-за санкций
- 11-летний ребенок скончался после нападения собаки в Подмосковье
- 35 человек задержаны в Москве после массовой драки со стрельбой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru