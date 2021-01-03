В праздничные дни в московском транспорте усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале.

Это связано с новогодними праздниками. В вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, сотрудников правоохранительных органов и кинологов с собаками. Отмечается, что пассажиров могут останавливать в зоне досмотра.

Меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли без происшествия, отмечает департамента транспорта.

Напомним, поездки в общественном транспорте Москвы со 2 января подорожали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Разовый билет «Единый», популярный у приезжих и туристов, подорожал с 57 до 60 рублей, а на две поездки - со 114 до 120 рублей.

