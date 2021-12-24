Правительство дополнило перечень жизненно необходимых и важных лекарств

Российским кабмином расширен на следующий год перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства.

Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах РФ

По его словам, в настоящее время тщательно контролируется ситуация с наличием лекарств в больницах и поликлиниках страны.

«Принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты», - подчеркнул глава кабмина.

Он также добавил, что в новый список вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных.

Ранее стало известно, что кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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